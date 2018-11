Enttäuschung bei RNV ist groß

Auch bei der Geschäftsleitung der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) herrscht nach der ausgeblieben Entscheidung über die Zukunft des Betriebshofs Entsetzen. „Die Unentschlossenheit des Gemeinderates der Stadt Heidelberg eine Entscheidung zu treffen ist für uns nicht nachvollziehbar“, sagte Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer, dieser Zeitung. Alle Gemeinderäte hätten den dringen Handlungsbedarf erkannt. Die Enttäuschung über das Ergebnis des Gemeinderates sei bei der RNV deshalb groß.

In der Beek zufolge schade, dass Ergebnis nicht nur dem öffentlichen Nahverkehr in Heidelberg, sondern dem der Metropolregion. „Ohne ausreichend dimensionierte Betriebshöfe wird die Realisierung weiterer Strecken und der Ausbau des Angebotes nicht möglich sein“, erklärte er.

Das letzte Wort ist für den Geschäftsführer noch nicht gesprochen: „Wir werden auf eine Entscheidung drängen und Aufträge für die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen umsetzen“ so in der Beek. „Wie es konkret weitergeht, wird mit der Stadt Heidelberg in den nächsten Tagen abzustimmen sein“, kündigte er Gespräche an. obit

