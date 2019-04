Erichson nimmt Preis entgegen

Heidelberg.Der Zweite Heidelberger Kinderklimagipfel ist vom Nachhaltigkeits-Netzwerk Baden-Württemberg als „HeldeN!-Tat“ des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Bürgermeister Wolfgang Erichson hat die Auszeichnung am Donnerstag in Stuttgart entgegengenommen, wie der städtische Pressedienst gestern meldete. Auf der Internet-Plattform www.n-netzwerk.de ist nachhaltiges Engagement in Baden-Württemberg das ganze Jahr über in Form von Aktionen, Projekten oder Veranstaltungen sichtbar. Unter allen zwölf „Heldentaten“ des Monats wählt eine Jury schließlich die „HeldeN!-Tat des Jahres“ aus.

Die Wahl fiel auf den zweiten Kinderklimagipfel, der im Frühjahr 2018 stattfand. Rund 20 Kinder trafen sich mit Bürgermeister Wolfgang Erichson, um eine Bilanz des ersten Gipfels aus dem Jahr 2017 zu ziehen. Dieser enthält ambitionierte Aktionen zu den Themen Klimaschutz, Energiesparen, Mobilität, Abfallvermeidung, Wasserschutz, Naturschutz, Konsum und Ernährung.

Kinder berichteten dem Bürgermeister über ihre erfolgreichen Aktionen und nachhaltige Verhaltensweisen, die im Schulalltag etabliert wurden, aber auch von Hürden und Herausforderungen. Sie einigten sich, gemeinsam weiter an der Umsetzung ihrer Ziele zu arbeiten. Im Anschluss an die Diskussion setzten sie mit dem gemeinsamen Hissen einer selbstgestalteten Flagge vor dem Rathaus ein Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. red/sal

