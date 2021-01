Erinnern an Ermordete

In der Steingasse wurden weiße Rosen abgelegt. © P. Rothe

Heidelberg.Keine Veranstaltung, sondern ein stilles Innehalten: Am Mittwoch, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, haben Eckart Würzner, Dotschy Reinhardt vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, an einer Gedenkstätte in der Steingasse weiße Rosen abgelegt. Würzner erinnerte an 500 000 Sinti und Roma, die in Europa ermordet wurden. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Menschen in unserem Land, in unserer Stadt unsicher fühlen, weil sie dunkle Haut haben, als Mann einen Mann lieben oder Sinti und Roma sind“, sagte Würzner.

Am Abend gab es ein Zoom-Interview mit dem Zeitzeugen Ephraim Eisenmann – eine gemeinsame Veranstaltung mit der Partnerstadt in Israel, Rehovot. Eisenmanns Familie konnte sich vor den Nationalsozialisten verstecken und wanderte später nach Israel aus. miro

