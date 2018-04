Erinnerung an Luther

Anzeige

Heidelberg.Das Lutherjahr ist vorbei? Nicht in Heidelberg. Denn hier steht der 500. Jahrestag der Heidelberger Disputation bevor: Ein Jahr nach dem Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg – am 26. April 1518 – verteidigte Martin Luther seine Thesen an der Heidelberger Universität und brachte damit die Reformation im Südwesten ins Rollen. Die badische Landeskirche und die Universität erinnern an dieses bedeutsame Ereignis mit einem Festakt am Donnerstag, 26. April, um 19.30 Uhr in der Aula der Alten Uni (Grabenstraße) und mit einem Gottesdienst am Sonntag, 29. April, 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Die Predigt hält dann Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche.

Die Heidelberger Disputation war der erste und einzige Besuch des Reformators auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg. Der Mönch und Theologieprofessor Luther war zu einem Generalkapitel des Augustinerordens angereist. Dabei handelte es sich um ein mehrtägiges Streitgespräch, an dem unter anderem Martin Bucer und Philipp Melanchthon teilnahmen. Johann von Staupitz – er soll Luthers Beichtvater gewesen sein – hatte zu dem Austausch der Argumente eingeladen. Bei dem Streitgespräch ging es um die Gnade Gottes und eine Theologie, die sich am Kreuzestod von Jesus ausrichtete. miro