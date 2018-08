Erinnerung an PH-Rektorin

Anzeige

Heidelberg.Heute, am 3. August, wäre Annelie Wellensiek (l.), die frühere Rektorin der Pädagogischen Hochschule, 60 Jahre alt geworden. Sie starb am 7. Juni 2015. Unser Bild entstand ein Jahr vor ihrem Tod. Sie war zuversichtlich, ihre Krebserkrankung überstanden zu haben, und besuchte den Empfang zur Eröffnung der Schlossfestspiele mit (v.l.) Gatte Jobst Wellensiek sowie Gabriele Wiedemann vom Freundeskreis des Theaters und deren Ehemann Franz Vock. In den Bericht über die Gedenkschrift „Bildung jetzt!“ ist gestern leider ein falscher Bildausschnitt gerutscht. Wir bitten um Entschuldigung. miro (Bild: Rothe)