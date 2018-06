Erinnerung an Ururgroßvater

Anzeige

Heidelberg.Michaela Roßner

Berührend detailreich, spannend, sprachlich verzaubernd und kulturelle Grenzen überschreitend: Der historische Roman „Weißer Bruder, schwarzer Rock“ hat die schreibenden Kollegen aus insgesamt 28 Einsendungen am meisten überzeugt. Für sein 2014 erschienenes Buch hat Schriftsteller Michail Krausnick nun – tief gerührt – in der Stadtbücherei den ersten „Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren“ entgegengenommen.

„Die Auszeichnung beflügelt mich, weiterzumachen“, sagte der 74-Jährige im Hilde-Domin-Saal. Dass ihm dieser Preis von „ Kollegen und Konkurrenten“ zuerkannt worden sei, bereite ihm „große Genugtuung“. Doch genau das ist es, was die neue Heidelberger Ehrung herausragen lässt aus der Fülle der Literaturpreise, wie Henning „Belmonte“ Schönenberger in seiner Ansprache betonte. Es gehe darum, „die Wahrnehmung und Wertschätzung der hier Schreibenden zu stärken“. Geprägt und initiiert habe den Preis Frank Barsch, würdigte Schönenberger weiter. Er gehörte zum fünfköpfigen Organisationsteam, das sich aus der regelmäßig in der Volkshochschule tagenden Autorenversammlung rekrutierte.