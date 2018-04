Anzeige

Heidelberg.Zahlreiche Fotoapparate und Filmkameras sind auf die junge Frau gerichtet, die in gemächlichem Tempo den Weg am Neckarkanal entlang joggt. Der Leinpfad im Neuenheimer Feld ist auf beiden Seiten mit dichten Hecken bewachsen. Schlammige Pfützen zeugen vom Regen der vergangenen Tage. Die Frau läuft die gleiche Strecke, die auch eine 47 Jahre alte Joggerin vor vier Wochen genommen hat, bevor sie Opfer eines brutalen Angriffs wurde. In der Nähe einer Hundeschule bleibt sie stehen, dort, wo nach Erkenntnis der Ermittler der erste Schlag mit einem faustgroßen Stein die Frau am Hinterkopf traf. Wo sie blutend zu Boden ging und um Hilfe schrie. Und wo sie den Mann als Täter wiedererkannte, der ihr kurz zuvor aufgefallen war, als er sich an einer Bank dehnte. Die 47-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt, vom Täter fehlt jede Spur.

Mehrere Szenarien durchgespielt

Mit einer sogenannten Tatortrekonstruktion stellen die Ermittler die Attacke an diesem Vormittag nach. Die junge Frau ist eine Beamtin des Polizeipräsidiums Mannheim, die in die Rolle des Opfers geschlüpft ist. „Wir versprechen uns davon neue Erkenntnisse, wie sich der Vorfall genau abgespielt haben könnte“, erklärt Polizeisprecher Christoph Kunkel. „Daneben wollen wir verhindern, dass der Fall in Vergessenheit gerät.“ Bislang seien zwar 107 Hinweise beim Präsidium eingegangen, „die heiße Spur war aber noch nicht dabei.“

Die Rekonstruktion des Tathergangs sei ein übliches Verfahren bei derart schweren Delikten. Die Ermittler würden verschiedene Szenarien durchspielen und diese mit Kameras festhalten. Im Einsatz sind an diesem Vormittag zehn Beamte der Kriminaltechnik und des Dezernats für Kapitalverbrechen. Zwei Stunden lang stellen sie die Geschehnisse des 7. März immer und immer wieder nach. „Dafür ist es wichtig, dass die Akteure ähnliche körperliche Voraussetzungen mitbringen wie die tatsächlich Beteiligten“, sagt Kunkel. Schlagbewegungen etwa veränderten sich, wenn Täter- oder Opfer-Darsteller größer oder kleiner seien als in der Realität. „Das wollen wir so detailgetreu wie möglich machen.“