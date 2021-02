Ermittler vermuten Zusammenhang bei Explosionen in Eppelheim und Neckarsulm

Eppelheim/Neckarsulm. Nach den Explosionen von Postsendungen bei ADM Wild in Eppelheim und der Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Donnerstag eine Sonderkommission gegründet. Die Ermittler würden bei den Vorfällen in den Unternehmen der Lebensmittelbranche am Dienstag und Mittwoch von einem Tatzusammenhang ausgehen, bestätigte ein

...