Erneut Gewalt bei Lebenshilfe

Speyer.Ein Mitarbeiter der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt ist vom Dienst suspendiert worden, weil er einen Bewohner gewaltsam zu Boden gebracht hat. Lebenshilfe-Geschäftsführerin Margarita Mayer hat gestern von sich aus mitgeteilt, wie es zu der Situation kommen konnte: Demnach habe ein Bewohner versucht, eine Mitarbeiterin zu schlagen. Der nun suspendierte Kollege habe bei seiner Reaktion auf diese Situation das gebotene Maß weit überschritten, so Mayer in ihrem Schreiben an die Redaktion. Bei einer ärztlichen Untersuchung des Bewohners habe sich herausgestellt, dass dieser glücklicherweise nur Prellungen erlitten habe. Die Lebenshilfe habe Strafanzeige gegen den Mitarbeiter gestellt.

Das gemeinnützige Unternehmen war erst im Jahr 2017 in die Schlagzeilen geraten, nachdem eine TV-Reporterin unter falschem Namen als Praktikantin verdeckt Filmaufnahmen gemacht hatte. Vier Mitarbeiter waren damals nach Verfehlungen fristlos entlassen worden, ein weiterer hatte von sich aus gekündigt. Nach diesen Vorfällen war ein neues Beschwerde-Management angekündigt worden. sal

