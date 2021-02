Erschwerter Kampf um Stimmen

Heidelberg.Wer vertritt den Wahlkreis 34 (Heidelberg) künftig im baden-württembergischen Landtag? Das entscheidet sich bei der Wahl am 14. März. Hier ein Kurzporträt der 13 Kandidatinnen (in der Reihenfolge ihrer Nennung auf dem Stimmzettel), die in der Pandemie auf direkte Kontakte zum Wähler weitgehend verzichten müssen.

Theresia Bauer

(Bündnis 90/Grüne), 55, verheiratet, zwei

...