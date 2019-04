Erste Firma zieht in Digitalpark

Heidelberg.Als erstes Unternehmen ist die Ameria AG in den neuen Heidelberg Innovation Park (HIP) gezogen. Am Montag hatten rund 30 Mitarbeiter des Digitalisierungs-Spezialisten ihren ersten Arbeitstag in den neuen Räumen auf dem Areal der ehemaligen Patton Barracks zwischen Bahnstadt und Kirchheim.

Ameria entwirft digitale Lösungen, die das Einkaufserlebnis in Geschäften und im öffentlichen Raum nachhaltig verändern sollen – zum Beispiel einen virtuellen Promoter, der über einen großen Monitor Kontakt zu Kunden aufnimmt und mit dem Personen über Gesten interagieren kann. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 80 Mitarbeiter und hatte seinen Hauptsitz bislang im Stadtteil Neuenheim. „Die Entscheidung, in den HIP zu ziehen, ist schon vor zwei Jahren gefallen“, sagt Albrecht Metter, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Ameria AG. „Überzeugt hat uns das Konzept als IT- und Medienpark mit einer top Infrastruktur – vom Breitbandanschluss bis zur Kinderbetreuung. Da wir erwarten, an dem Standort bis zum Jahresende auf 60 Mitarbeiter zu expandieren, war uns auch wichtig, dass wir genug Platz haben.“ Das Konzept, ein „kleines Silicon Valley“ zu schaffen, geht laut Metter voll auf. „Es ist gut, dass wir schon von Anfang an in die Planung involviert sind und mitgestalten können.“

„Ich freue mich, dass nun Betrieb auf den HIP kommt“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Wir möchten, dass sich hier eine aktive Gründerszene aus wichtigen Zukunftsfeldern etabliert und mit größeren Unternehmen ebenso zusammenarbeitet wie mit der Wissenschaft.“ Ziel sei „ein innovationsstarker Campus, in dem Lösungen für die digitale Welt kreiert werden.“

Fünfjähriger Prozess

Etwas mehr als fünf Jahre nachdem die US-Streitkräfte die Patton Barracks an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergeben haben, biegt der Konversionsprozess damit an dieser Stelle also auf die Zielgerade ein. In den kommenden Jahren soll in dem ehemaligen Kasernen-Areal ein Ideenquartier für die digitale Zukunft entstehen.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass auf dem zwischen Speyerer Straße und Kirchheimer Weg gelegenen Areal insgesamt 5000 bis 6000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Sie hofft vor allem darauf, dass sich sowohl Start-ups wie auch etablierte Unternehmen aus den Bereichen IT, digitale Medien, Design und Bioinformatik ansiedeln und dass diese interdisziplinär und im regen Austausch Projekte voranbringen.

Läuft alles nach Plan, wird Ameria in seinem Gebäude am Kirchheimer Weg nicht lange allein bleiben. In den kommenden Wochen sollen auch das neue Amt für Digitales der Stadt Heidelberg, die Digital-Agentur und Mitarbeiter des „Digital Hub kurpfalz@bw“ einziehen. Eigentümer des Gebäudes ist seit Januar das Immobilienunternehmen Kolb und Partner aus Dieburg bei Darmstadt. In nur drei Monaten hat der Projektentwickler das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzte Haus für eine Büronutzung umgerüstet.

Großsporthalle bis 2020 fertig

Unterdessen liegt der Neubau der Großsporthalle, die unweit des HIP an der Speyerer Straße entsteht, voll im Zeitplan. „Zur Zeit werden die Stützen, Wände und Tribünen montiert“, sagt Ina Siebert, Sprecherin der städtischen Baugesellschaft GGH. Wie geplant wird die Halle voraussichtlich im Frühjahr 2020 baulich fertiggestellt. Dann folgen laut Siebert allerdings noch der Innenausbau, die Ausstattung und der Testbetrieb.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019