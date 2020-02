Erste Wasserstoff-Zapfsäule in Heidelberg

Heidelberg. Wasserstoff betrachten viele Experten als „Schlüsselelement der Energiewende“. Ab sofort kann man in der Speyerer Straße 20 in Heidelberg (OMV) sein Brennstoffzellenfahrzeug damit auftanken. Bereits seit 2017 gibt es eine Wasserstoff-Tankstation in Hirschberg (Goldbeckstraße 1). Wie ist es um die Sicherheit bestellt, wie viele Fahrzeuge werden bereits mit Wasserstoff angetrieben

...