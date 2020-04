Erster Todesfall in Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis.In der Stadt Heidelberg gibt es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist, mitteilt, ist eine über 80-jährige Frau am Mittwochabend in einer Heidelberger Klinik verstorben. Damit gibt es insgesamt zwölf Todesfälle mit Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg.

Das Gesundheitsamt bat die Bürger am Mittwoch in einer weiteren Mitteilung darum, die Corona-Abstrichzentren etwa in Kirchheim und Schwetzingen nicht in Car-Sharing-Autos anzufahren. Die Gefahr einer sogenannten Schmierinfektion sei nicht gänzlich auszuschließen. Heißt: Eine Ansteckung an einer Oberfläche ist unter Umständen möglich. Nachnutzer der Autos sollten demnach nicht unwissend einer Infektionsgefahr ausgesetzt werden, so das Gesundheitsamt. red/sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020