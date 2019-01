Erstes Album von Xavier Naidoos Gitarrist Alex Auer mit Mut zur Schönheit

Über diese Platte sprechen wir seit mehr als 20 Jahren. Es war nach einem Konzert in der Alten Feuerwache, als ich mich laut wunderte: „Mensch Auer, so wie du Gitarre spielst und singst, müsste es schon fünf Platten von Dir geben.“ Alex Auer lachte laut - und ein wenig verlegen. Er selbst hat zwischenzeitlich wohl am wenigsten daran geglaubt, dass am Freitag sein erstes Soloalbum erscheint:

