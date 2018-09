Erstmals 160 000 Einwohner

Heidelberg.Die Stadt am Neckar wächst – das spürt nicht nur, wer auf der Suche nach einem freien Handwerker ist. 272 Wohnungen sind im vergangenen Jahr fertig geworden. Das ist eine Zahl aus dem aktuellen Bautätigkeitsbericht, der gestern Abend im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss vorgestellt wurde. Insgesamt gibt es nun 76 700 Wohnungen in der Unistadt. Zum Stichtag 31. Dezember hat Heidelberg zudem zum ersten Mal die 160 000-Einwohner-Marke geknackt. Die meisten neuen Wohnungen sind in der Bahnstadt entstanden.

Das selbst gesteckte Ziel, jährlich 800 Wohnungen fertigzustellen, ist indes nicht erreicht worden. Im Dezember 2017 hatte der Gemeinderat im Baulandprogramm detailliert Bauflächen für 4000 neue Wohnungen aufgelistet, die bis 2021 entstehen werden. „Die vergleichsweise geringe Anzahl neuer Wohnungen ist den natürlichen Abläufen bei der Entwicklung großer Stadtteile geschuldet“, sieht Baubürgermeister Jürgen Odszuck noch keinen Grund für Besorgnis, dass das Ziel nicht erreicht werden könnte.

1500 Baugenehmigungen erteilt

In der Bahnstadt, wo 2017 genau 101 Wohnungen bezogen werden konnten, ist das östliche Areal bereits weitgehend fertig, während für den westlichen Teil erst die Planungen laufen. Auch auf den Konversionsflächen befinden sich viele Bauvorhaben noch im Entstehen. Nach einer kurzen „Durststrecke“ werde die Zahl der neuen Wohnungen wieder in die Höhe schnellen, ist der Baubürgermeister überzeugt. Schließlich seien bereits 1500 Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt.

Von den 272 bezugsfertig gewordenen Appartements waren die meisten (206) Neubauten. 66 entstanden durch Um- oder Ausbauten in bestehenden Gebäuden. Gleichzeitig wurden 109 Wohnungen abgebrochen. Im Saldo macht das ein Plus von 163 Wohnungen. In den fünf Vorjahren seien durchschnittlich je 743 neue Adressen entstanden – seit 2012 insgesamt 3860 Wohnungen. Fast die Hälfte – 42 Prozent – sind Ein- und Zweiraumwohnungen, 39 Prozent haben drei oder vier Räume.

Nicht in der Bahnstadt, sondern in Kirchheim gelegen ist das Neubauviertel Quartier Höllenstein. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH hat die alten Mietblocks abgerissen und baut seit 2014 insgesamt 335 Wohnungen. Gerade beginnt der vierte Bauabschnitt zwischen Ahorn- und Buchenweg, der auch auf Senioren zugeschnittene Wohnungen und ein Angebot an Gemeinschaftsräumen sowie einen Conciergeservice vorsieht. Zwei Drittel der Wohnungen im Höllenstein verfügen über drei oder vier Zimmer – zum Teil speziell auf Alleinerziehende zugeschnitten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018