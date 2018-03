„Erwürgen erscheint plausibler“

Anzeige

Gerichtsmedizinerin Kirsten Marion Stein findet für diese Angaben keine Belege. Vieles spreche hingegen für eine starke Einwirkung auf den Hals. „Spurenbild, Zeugenwahrnehmung und Sektionsbefunde sind vereinbar mit einem Erstickungstod durch Erwürgen oder Erdrosseln“, erklärt sie. Kratzer an Händen und Armen des Angeklagten könnten Spuren dafür sein, dass sich das Opfer wehren wollte. Denkbar wäre zwar auch, dass ein Schlag gegen Hals oder Kopf sie bewusstlos gemacht hätte. In diesem Fall wären aus Sicht der Gutachterin aber am ehesten „verzögerte tödliche Ursachen zu erwarten, etwa eine Schädelhirntrauma-Verletzung mit Hirnschwellung“. Das widerspräche aber dem Angeklagten, der von einem sofortigen Tod berichtet hatte.

Dass Julia B. indes im Schlaf erwürgt worden wäre, wie der Nebenklagevertreter vermutet hatte, sei ebenfalls nicht wahrscheinlich: „Dagegen sprechen unter anderem die Zeugenberichte, die zwei Mal lautes Schreien und einen dumpfen Schlag auf den Boden vernommen haben.“ Wäre das Opfer nur bewusstlos gewesen, hätte der Angeklagte, der in einer Sanitätseinheit der Bundeswehr gearbeitet hatte, es möglicherweise wiederbeleben können. „Er wäre sogar zur Ersthilfe verpflichtet gewesen“, ergänzt Stein.

Blutspuren im Kofferraum

Äußerlich unbewegt, wie vom Prozessbeginn an, verfolgt der Angeklagte die Ausführungen der Rechtsmediziner, dem sich die Analyse des psychiatrischen Gutachters anschließt. Sein Blick ist weiterhin vor allem auf den Boden vor seinen Füßen und auf den Tisch gerichtet.

Blutspuren im Kofferraum von Julias Auto und DNA des Lebensgefährten an der Gangschaltung stützen hingegen das, was der Angeklagte über den Verbleib der Leiche beschrieben hat. Weniger als zwei Stunden nach ihrem Tod legte er den Körper in dem unzugänglichen Grüngebiet an der A 5 bei Zwingenberg ab.

Dieses „Nachtatverhalten“ bezieht auch der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines ein. „Eine klassische Affekthandlung wäre geprägt von schwerer Erschütterung und führte zum Versuch, zu helfen, es wieder gut zumachen“, erklärt er. Die Zurückgezogenheit und Traurigkeit des Angeklagten, die Zeugen beobachtet hatten, seien nicht krankhaft, bezeichnet Pleines als „Anpassungsstörung“ ohne pathologische Züge. Sie seien „typisch für einen Menschen, der an einer Beziehung festhält, obwohl sie zu zerrinnen scheint“.

