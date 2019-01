Erzählungen von Frauen über Frauen

Szene aus dem Eröffnungsfilm „Wajib“ von Annemarie Jacir. © Karlstor/Verleih

Alljährlich im Winter halten die Filmtage des Mittelmeeres Einzug im Heidelberger Karlstorkino. Zur 33. Ausgabe des beliebten Festivals haben die Veranstalter vom Montpellier-Haus und vom Medienforum 25 überwiegend aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme ausgewählt, die vom 24. Januar bis 3. Februar gezeigt werden. In der jeweiligen Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln präsentiert, ermöglichen sie Begegnungen mit fremden Kulturen sowie mit den ihnen innewohnenden persönlichen, sozialen und politischen Konflikten.

Annemarie Jacirs vielschichtige Gesellschaftsparabel „Wajib“ (Die Hochzeitseinladung), die am 24. Januar die Filmtage eröffnet, steht dafür programmatisch. Was auf den ersten Blick wie ein Vater-Sohn-Drama aussieht, das sich während einer Autofahrt durch Nazareth entfaltet, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Auseinandersetzung mit Sichtweisen auf den palästinensisch-israelischen Dauerkonflikt.

Die in Bethlehem geborene Filmemacherin, die als christliche Palästinenserin im Exil lebte, greift für ihr Roadmovie auf eine Tradition ihrer kulturellen Heimat zurück, die, so die Übersetzung des Originaltitels, einer „Verpflichtung“ gleichkommt: Anlässlich der Hochzeit seiner Schwester muss ihr aus Rom angereister Bruder zusammen mit dem Vater sämtliche Einladungen persönlich an die Gäste überbringen. Mal mehr, mal weniger politisch ausgerichtet, präsentiert das diesjährige Programm überraschend viele Filme von Frauen über Frauen. Einen eher persönlichen Ansatz kennzeichnet das von einer schwierigen Jugendliebe in Montpellier erzählende Drama „Luna“ von Elsa Diringer. Auch die zwanghaften Sex-Abenteuer der jungen Joy aus Hadas Ben Aroyas „People that are not me“ bleiben weitgehend dem Individuellen verhaftet. Die israelische Regisseurin hat auch die Hauptrolle übernommen und wird beim Festival als Gast erwartet.

Eigensinnige Heldin

Gleich an zwei Tagen wird die syrische Regisseurin Gaya Jiji ihren subtilen Film „Mein liebster Stoff“ vorstellen. Er handelt von den Sehnsüchten einer eigenwilligen jungen Frau in Damaskus kurz vor dem Bürgerkrieg. Auch „Sibel“, die stumme Titelheldin des gleichnamigen türkischen Films, ist eigensinnig. Auf der Suche nach sich selbst kämpft sie gegen Traditionen und entdeckt ihr sexuelles Begehren. Welchen männlich, staatlich und religiös dominierten Unterdrückungsmechanismen dieses ausgesetzt sein kann, zeigt auf eindringliche Weise der tunesische Film „La belle et la meute“, der dem Spießrutenlauf eines weiblichen Vergewaltigungsopfers folgt.

Auf der Besucherliste steht auch der kurdisch-deutsche Dokumentarfilmer Hüseyin Tabak, der sich in seinem Porträtfilm „Die Legende vom hässlichen König“ mit dem legendären Schauspieler und Regisseur Yilmaz Güney beschäftigt. Die Präsentation von dessen in Zusammenarbeit mit Serif Gören entstandenen, vielfach prämierten Film „Yol – Der Weg“ (1982), der in einer digital restaurierten Fassung vorliegt, rundet das Programm ab.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019