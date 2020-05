„Es gab nicht nur Gute und Böse“

Von Hendrik Heft

Heidelberg. Konzentriert sitzt Hermann Maas auf dem Titelfoto an seinem Schreibtisch, vor sich mehrere Blätter Papier, die er mit einem Federhalter Zeile für Zeile durcharbeitet. Vielleicht verfasst der evangelische Pfarrer, der von 1915 bis 1943 an der Heiliggeistkirche wirkte, auf diesem Foto einen Brief, um seinen während der nationalsozialistischen Diktatur

...