„Es hat sich gelohnt“

Vier Fragen an Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts und des Projekts Unesco Creative City Heidelberg.

Frau Dr. Edel, welches war ihr persönlicher Glücksmoment in bislang gut drei Jahren als Unesco-Literaturstadt?

Andrea Edel: Die Begegnungen mit den Menschen in Heidelberg und der Region, die so vielfältig in vielen Bereichen der Literatur engagiert sind. Und als Projekt Ausstellung und Katalog „Ossip Mandelstam. Wort und Schicksal“ –eine Kooperation mit der Unesco-Literaturstadt Granada und dem Staatlichen Literaturmuseum Moskau.