Essen wie Gott in Heidelberg

Heidelberg.Odenwälder Bachforelle, Bärlauchsuppe oder Basilikum-Zitronensorbet – vier Gänge mit Weinbegleitung servierten die 19 Auszubildenden aus Martin Scharffs Schlossgastronomie bei ihrer Charity-Auszubildendengala im Königssaal des Heidelberger Schlosses. Von Konzeption über Planung, Wareneinkauf und Durchführung – an diesem besonderen Abend lagen alle Aufgaben in der Hand der 14 angehenden Köche und fünf zukünftigen Restaurantfachfrauen und -männer. Hauptverantwortlich für den Servicebereich waren Ali Moubarak und Nicolay Glinz, beide im dritten Lehrjahr. Für sie hieß es in den vergangenen acht Wochen oft: Büro statt Service. Eine Herausforderung, aber: „Wir hatten erfahrene Ratgeber aus allen Bereichen.“ Los ging es für sie mit der Sponsorensuche. Sie stellten ihr Konzept vor, überzeugten und verhandelten und konnten so Winzer aus der Pfalz und Baden, Großhändler und weitere Sponsoren gewinnen.

Timo Ziegler, Sommelier und Ausbilder der Servicekräfte, war rundum zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. „Sie haben sich bewährt bei Tätigkeiten, die sie sonst nicht machen müssen.“ Dazu gehörte auch die souveräne Präsentation von Speisen und Weinen auf der Bühne vor immerhin 120 Gästen. Die Idee hatte sein Kollege Johannes Steiger, hauptverantwortlicher Ausbilder für alle 19 Azubis auf dem Schloss. Ursprünglich sollten seine Schützlinge im Restaurant die Chance bekommen, Familie und Freunden zu zeigen, was sie bisher gelernt haben. Dann kam die Idee einer Benefizveranstaltung dazu. „Damit haben wir einen Schneeball, fast schon eine Lawine, losgetreten“, so Steiger.

Enormes Interesse

Das Interesse war enorm, also zog man in den Königssaal um. „Wir waren überwältigt von der Nachfrage“, so Martin Scharff. Das Veranstaltungskonzept will er weiterführen, denn nicht nur die Azubis können in diesem Rahmen ihr Können zeigen, auch die Schlossgastronomie präsentiert so ihr breites, attraktives Ausbildungskonzept.

„Bei uns lernen sie vom Imbiss bis zur Sterneküche, von Pommes bis zur Gänseleber alles.“ Durch Scharffs Mitgliedschaft bei den Jeunes Restaurateurs, einer in 15 europäischen Ländern aktiven Vereinigung von Restaurantbetreibern mit einer eigenen Eliteschule für angehende Köche, entstehen weitere interessante Möglichkeiten und Kontakte. Trotz Nachwuchsmangel in der Gastronomie erhält Scharff dadurch ausreichend Bewerbungen.

Die einstige Bewerberin Lara Panero beispielsweise gewann erst kürzlich den ersten Preis im Wettbewerb einer weltweiten Feinschmeckervereinigung für ausgebildete Jungköche. Jetzt geht es für sie zur bundesweiten Ausscheidung und eventuell sogar zum Finale nach Australien. Zusammen mit Zanda Mierkalne war sie bei der Azubi-Gala für das Menü zuständig. Die beiden berücksichtigten saisonale Produkte, planten im Rahmen eines knappen Budgets und standen für Vorbereitungen tagelang in der Küche.

„Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht.“ Eine besondere Herausforderung für die Küchenchefinnen: „So eine Aufgabe mit Azubis und nicht mit Profis zu meistern.“ Das hat gut geklappt, beide zeigen sich begeistert vom Teamgeist. Das bestätigt Ali Moubarak: „Küche und Service haben heute perfekt harmoniert.“ Steffen Peter hat gerade erst angefangen. Zwar sei, so der 17-jährige, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung Alltag auf dem Schloss. „Es ist aber schon eine große Herausforderung, die Verantwortung selbst zu tragen.“

Alle Einnahmen aus Kartenverkäufen und Tombola gingen an die Heidelberger Stiftung Courage am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg, die sich für chronisch kranke Kinder einsetzt. Die Azubis konnten einen Scheck in Höhe von Euro 6.340 Euro überreichen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019