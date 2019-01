Evakuierung wegen Gaststättenbrand

Heidelberg.Wegen eines Brandes in einer Gaststätte am Marktplatz sind in der Nacht auf gestern mehrere Wohnhäuser geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten insgesamt 45 Menschen ihre Anwesen verlassen. Das Feuer war gegen 0.45 Uhr in dem Lokal ausgebrochen, das im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses untergebracht ist. Der Betrieb hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Die Feuerwehren aus Heidelberg rückten mit 55 Einsatzkräften aus und konnten den Brand, der bereits auf ein Nachbaranwesen überzugreifen drohte, rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch mussten die angrenzenden Gebäude vorsorglich geräumt werden. Die 45 betroffenen Anwohner wurden im nahegelegenen Rathaus untergebracht und dort durch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und der Feuerwehr betreut und versorgt.

Die Bewohner konnten ihre Häuser allesamt unbeschadet verlassen, allerdings verletzte sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht. Gegen drei Uhr nachts meldeten die Einsatzkräfte den Brand als gelöscht. Zwei Wohnungen in dem betroffenen Haus sind nicht mehr bewohnbar. Den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019