Exhibitionist am Neptun-Brunnen

Heidelberg.Ein Unbekannter hat sich vor zwei Frauen am Neptun-Brunnen im Schlosspark des Heidelberger Schlosses entblößt und sie sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei trat der Exhibitionist am Montag gegen 12.40 Uhr den Frauen entgegen, die anschließend den Sachverhalt den Angestellten an den Schlosskassen anvertrauten. Einer der Angestellten informierte danach die Polizei. Nach Angaben der Geschädigten war der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte ein asiatisches Aussehen. Er soll mit einer kurzen Hose und einem grauen Oberteil bekleidet gewesen sein. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1 74 44 44. pol/hhk