Exhibitionist auf Spielplatz

Heidelberg.Ein unbekannter Mann hat sich vor drei Kindern auf einem Spielplatz im Stadtteil Boxberg entblößt. Wie die Polizei gestern mitteilte, soll er am Samstag vor den Sieben- bis Neunjährigen die Hose heruntergelassen haben. Die Kinder liefen daraufhin zu dem Betreuer einer Jugendeinrichtung, der die Polizei informierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr nahe der Waldparkschule. Die Kinder beschrieben den Unbekannten als älteren Mann, etwa 1,75 Meter groß, vermutlich arabischen Aussehens, Vollbartträger mit grau-schwarzem Haar. Er trug eine Kappe mit rotem Stern.

Ebenfalls sucht die Kripo unter Telefon 0621/174 44 44 nach Zeugen für ein mutmaßliches Sexualdelikt, dass sich am Sonntag, 14.15 Uhr, in der Kirschgartenstraße ereignet hat. Nach Polizeiangaben hatte ein etwa 50-jähriger Mann, der sich als Zeitungsverkäufer ausgab, an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geläutet. Nachdem die Bewohnerin kein Kaufinteresse zeigte und sich umdrehte, fasste der Mann ihr an den Po. Die Frau schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Der Mann hatte kurzes, krauses Haar, einen gepflegten Dreitagebart und trug eine helle Jeansjacke. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018