Heidelberg.Er ist grüne Lunge und Sportgelände, bietet Entspannung und Erlebnis, bedeutet Rückzugsraum für Insekten und Wildtiere und sein Holz bessert die Stadtkasse auf: Der Wald ist ein echtes Rundumtalent. Den Titel „Waldhauptstadt 2018“ möchte Heidelberg nutzen, möglichst viele Facetten der Forstwirtschaft und Ökologie des Waldes vorzustellen.

„Glückwunsch, diese Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes“, begrüßt Oberbürgermeister Eckart Würzner die Revierförster Wolfgang Ernst und Bruno Gabel sowie Amtsleiter Ernst Baader bei einem Pressetermin an der Rhododendron-Anlage. Der Fachverband „Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)“, der den Titel Waldhauptstadt vergibt, hat der Stadt auch das Zertifikat „Erholungswald“ verliehen. Dazu trägt der Stadtwald das Gütesiegel des Forest Stewardship Council (FSC). „Beide Zertifikate bescheinigen einen verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur“, betont Würzner. Das bedeutet: Die Waldwirtschaft entnimmt nur so viel Holz, wie nachwächst.

Veranstaltungen „Wie funktioniert naturnaher Waldbau praktisch?“ heißt es am Freitag, 22. Juni, 15 Uhr, bei einer Waldführung mit Revierförster Wolfgang Ernst am Königstuhl (mit der Akademie für Ältere). Treffpunkt ist der Beginn des Walderlebnispfades an der Haltestelle Königstuhl (Anmeldung unter www.natuerlich.heidelberg.de). „Leben durch den Wald – Heilung und Ernährung – Wenn der Wald honigt“: Mittwoch, 27. Juni, 19 Uhr, mit Imkermeister Dr. Helmut Horn im Hörsaal des Botanischen Gartens (Im Neuenheimer Feld 360).

Mit mehr als 44 Quadratkilometern bedeckt der Wald rund 40 Prozent der Gesamtfläche der Stadt. Drei Viertel gehören der Kommune. Trotz aller Idylle: Der Stadtforst ist kein Urwald. „Es ist ein Kulturraum, der historisch entstanden ist“, betont Würzner.