Facetten erzählter Heimat

Marcus Imbsweiler: „55“ ist 2015 im Conte Verlag erschienen. Der in Rohrbach lebende Krimiautor startete 2007 mit „Bergfriedhof“ eine Reihe um Privatermittler Max Koller. Nach dem Abschluss, erzählt er lächelnd, habe er eigentlich keinen Krimi mehr schreiben wollen – und in „55“ geht es auch nicht vordergründig um ein Verbrechen. Der Roman spielt Mitte der 1950er-Jahre in Imbsweilers Heimat, dem Saarland.

Anne Richter: „Fremde Zeichen“, erschienen 2013 im Osburg Verlag, setzt sich ebenfalls weitläufig mit dem Thema Heimat auseinander. Die 2011 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominierte Autorin lebt ebenfalls in Rohrbach, wurde aber 1973 in Jena geboren und wuchs in Thüringen auf. Ihr berührendes Thema ist eine unmögliche Beziehung in der Schulzeit vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Geschichte.

Michail Krausnick: „Weißer Bruder, Schwarzer Rock“ ist 2014 bei Conte erschienen und erzählt die Geschichte des Ururgroßvaters, der ab 1847 als Missionar bei einem Indianerstamm lebte.

Elias Jammal: Der gebürtige Palästinenser und Professor hat „Aufwachen in der Welt“ (2013 Lau Verlag) für seine Kinder geschrieben, denn es sind seine Lebenserinnerungen an die Ankunft im „kalten Land“.

Carlo Schäfer: Schauspieler Matthias Paul las herrlich lebendig eine Episode aus „Schmutz, Katz & Co. Das Erzählerische Werk“ (2016 CulturBooks) des verstorbenen Autors Schäfer – launige Szenen aus dem Alltag des verklemmten Lehrers und der gescheiterten Existenz Dr. Katz.

Mittwoch, 18.04.2018