Fahrer gestoppt mit 2,7 Promille

Heidelberg.Einen sichtlich betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Heidelberg aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten gestern mitteilten, beobachtete ein Zeuge am Montag gegen 20.30 Uhr, wie ein Mann aus einem Flachmann trank und anschließend in seinen Wagen stieg. Der Anrufer verfolgte den Verdächtigen, der eine sehr unsichere Fahrweise an den Tag legte. Sein Auto bewegte sich nur sehr langsam und er verpasste an einer Ampel die gesamte Grünphase. Am Czernyring stoppte eine Streife den Fahrer, neben dem mehrere geleerte Schnapsflaschen auf dem Beifahrersitz lagen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Den 61-Jährigen erwartet eine Anzeige. jei