Fahrer nach Kollision eingeklemmt

Sinsheim.Der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwochmittag bei einem Auffahrunfall auf der A 6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei krachte der Transporter kurz vor 14 Uhr an einem Stauende auf einen Sattelzug, der in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim auf dem rechten Fahrstreifen stand. Hierbei wurde der 20-jährige Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 45 000 Euro. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Mannheim, zeitweise gab es einen Rückstau von acht Kilometern Länge. Der Durchgangsverkehr in Sinsheim kam zusätzlich zum Erliegen. sal

Donnerstag, 17.01.2019