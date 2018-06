Fahrer war abgelenkt

Anzeige

Eberbach.Ein halbes Jahr nach dem schweren Unfall von Eberbach hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg gestern bekanntgegeben, was offenbar der Grund für das Fehlverhalten des Busfahrers war. Nach Darstellung der Behörde war der 55-jährige Mann zum Zeitpunkt des Unfalls durch einen Gegenstand abgelenkt, der zu Boden gefallen war. Worum es sich dabei gehandelt hat, sagte die Staatsanwaltschaft allerdings nicht.

Das schwere Busunglück am 16. Januar hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Morgen kurz nach 7 Uhr war der mit 43 Fahrgästen, darunter 37 Schülern, besetzte Bus in einer abschüssigen Straße im Stadtzentrum von Eberbach verunglückt. In einer leichten Kurve kam das Fahrzeug von der Straße ab. Dann kollidierte es erst mit zwei Autos und prallte anschließend ungebremst mit einem Tempo von etwa 35 Stundenkilometern gegen eine Hauswand. Danach lief eine einzigartige Rettungsaktion mit zahlreichen Helfern an. Nachdem Sachverständige einen technischen Defekt ausgeschlossen hatten, waren die Ermittler von einem „Augenblicksversagen“ des Fahrers ausgegangen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nun beim Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Körperverletzung. Sollte das Gericht den Strafbefehl erlassen und der Fahrer diesen akzeptieren, käme es zu keiner Hauptverhandlung in der Sache. bjz