Fahrgast beschimpft und getreten

Anzeige

Heidelberg.Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in einem Heidelberger Bus auf einen Fahrgast losgegangen ist. Laut gestriger Pressemitteilung stieg der junge Mann an der Haltestelle Mombertplatz in den Bus der Linie 33 und beschimpfte einen 47-jährigen Fahrgast. Außerdem schlug und trat er auf sein Opfer ein. Dann stieg er an der Haltestelle Jasperstraße aus. Zuvor war es an der Haltestelle Rohrbach-Süd zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Der Gesuchte soll etwa 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er ist blond, trug einen grauen Kapuzenpulli und Jeans. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 06221/34180. fab