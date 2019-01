Fahrkartenautomat aufgebrochen

Weinheim.An der OEG-Haltestelle „Stahlbad“ in der Stahlbadstraße brach ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, gegen 2.30 Uhr, einen Fahrkartenautomaten auf und stahl daraus mehrere Hundert Euro. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Unbekannte die Geldkassette des Automaten mit brachialer Gewalt aufgehebelt und war so an seine Beute gelangt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass zu dem versuchten Automatenaufbruch am frühen Dienstag in dem Parkhaus „Burgengarage“ ein Tatzusammenhang besteht. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1 00 30 in Verbindung zu setzen. sal

