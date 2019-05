Fahrrad legt Zugverkehr lahm

Heidelberg.Unbekannte haben in Heidelberg für erhebliche Zugverspätungen gesorgt. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, haben sie bereits am Freitag ein Fahrrad auf die Bahngleise zwischen den Haltepunkten Kirchheim/Rohrbach und St. Ilgen/Sandhausen gelegt. Ein Flixtrain erfasste das Rad und schleuderte es gegen eine angrenzende Schallschutzwand. Der Zug hat hierbei den geringeren Schaden genommen. Für die Unfallaufnahme mussten die Gleise in der Zeit von 15:49 bis 16:22 Uhr teilweise gesperrt werden. Mehrere Züge verspäteten sich und es kam zu Umleitungen und Teilausfällen.

Die Bundespolizei Karlsruhe hat wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr Ermittlungen aufgenommen. Die Bundespolizei bittet, Hinweise unter 0721/12 01 60 mitzuteilen. sal

