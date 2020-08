Fahrradstraße frisch gestrichen

Heidelberg.Es riecht noch nach Farbe: Die Gaisbergstraße in der Heidelberger Weststadt ist „frisch gestrichen“. Dank der großflächig an Einmündungen aufgebrachten roten Farbe kann keiner mehr übersehen, dass hier der Radfahrer Vorrang hat. Der Gemeinderat hatte im Februar die Umwidmung der Straße in eine Fahrradstraße beschlossen. Die Strecke ist eine der wichtigsten Radachsen vom Süden in Richtung Bismarckplatz. Die Zählstelle in der Gaisbergstraße notiert täglich durchschnittlich 5000 vorbeikommende Radler. Im Sommer sind es deutlich mehr. Und auch der Radschnellweg von Schwetzingen soll über die Bahnstadt hier entlangführen. Für die Markierungsarbeiten waren 75 000 Euro vorgesehen. Kritik an der Umwidmung kam vor allem deshalb, weil 40 geduldete, aber nicht zulässige Parkflächen zum Teil auf den Gehwegen wegfielen. Zwei Gewerbebetriebe erhielten Ausladezonen. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020