Fahrräder aus Keller gestohlen

Heidelberg.Wem ist ein Transporter aufgefallen, der am Montagabend mit Rädern auf der Ladefläche aus der Bahnstadt fuhr? Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Diebstahl am Wochenende. In der Simferopolstraße im jüngsten Heidelberger Stadtteil gelangten sie in die Tiefgarage von drei Anwesen. Die unbekannten Täter hebelten eine verschlossene Gittertür zu einem Fahrradkäfig auf und traten die Tür zu einem weiteren Fahrradraum ein. Sie stahlen mehrere Räder, darunter hochwertige Pedelecs. Der Diebstahlschaden wird auf 6000 Euro geschätzt, der Sachschaden auf mindestens 500 Euro. Hinweise an Telefon 06221/99 17 00 erbeten. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019