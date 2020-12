Fahrzeug fängt Feuer und brennt vollständig aus

Heidelberg.Ein Fahrzeug hat am Donnerstagsabend in Heidelberg Feuer gefangen. Nach ersten Informationen der Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Auf Nachfrage bei der Behörde hieß es, dass der Brand gelöscht wurde. Das Auto sei dennoch vollständig ausgebrannt. Der Vorfall hatte sich in der Blücherstraße im Stadtteil Bergheim ereignet. Die Straße war für die Arbeiten vor Ort voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten verletzte sich niemand. Weiter Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020