Heidelberg.Ein Fahrzeug hat am Donnerstagsabend in Heidelberg Feuer gefangen. Nach ersten Informationen der Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Vorfall ereignete sich in der Blücherstraße im Stadtteil Bergheim. Die Straße wurde voll gesperrt. Weiter Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020