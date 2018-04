Faire Fußbälle und Karotten

Anzeige

Heidelberg.Fünf Jahre gibt es das Welthaus Heidelberg nun bereits. Klar, dass das groß gefeiert wird: Über 600 Gäste sind am Samstag zum Tag des globalen Engagements gekommen. Die mehr als 30 Organisationen präsentierten Ideen für einen nachhaltigeren Lebensstil und bote außerdem viele Mitmachstationen an. So konnten die Besucher unter anderem aufeine Torwand schießen und dabei einen fair produzierten Fußball gewinnen. Andere informierten sich über das Retten von Lebensmitteln und werden in Zukunft auf Tour durch Heidelberg gehen, um noch genießbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Und wieder anderen besuchten das Repair-Café, wo defekte Elektronik repariert wird, statt sie wegzuwerfen, sie rechneten ihren ökologischen Fußabdruck aus oder sie genossen einfach nur die Livemusik.

Auch die anwesenden Gemeinderäte engagierten sich und überzeugten Passanten an auf dem Bahnhofsvorplatz, lieber Karotten als Tomaten zu essen, denn dessen Produktion würden 44 Mal mehr Treibhausgase ausstoßen. Obwohl sie die Wette gegen das WeltHaus gewannen, wollen sich die sieben Politiker dennoch für eine Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks engagieren und öfter mit dem Rad fahren oder auf Ökostrom umsatteln.

Für Manfred Helfert, Geschäftsführer des Eine-Welt-Zentrums, war der Tag ein voller Erfolg. Mit ihm möchte er sein Haus bekannter machen: „Wir wollen alle Heidelberger motivieren, sich für mehr globale Gerechtigkeit und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage einzusetzen. Dafür sind wir die Anlaufstelle.“ cvs