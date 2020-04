Falsche Kontrollen in Straßenbahnen

Mannheim.Die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) warnt ihre Kunden dringend vor Betrügern, die sich als Fahrausweisprüfer ausgeben. Fahrgäste berichteten am Mittwoch über Personen, die sich als Kontrolleure der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ausgäben und Bußgelder von Personen verlangten, die in den Fahrzeugen des Unternehmens ohne Mundschutz unterwegs sind.

Ein Sprecher teilte dazu mit: „Derzeit gibt es keine Mundschutzpflicht im ÖPNV. Fahrgäste, die in dieser Weise angesprochen werden, werden gebeten, keineswegs Geld an die Betrüger zu übergeben, sondern die Polizei zu informieren.“ Die Fahrausweisprüfer der rnv seien stets in Dienstkleidung unterwegs und würden nur die Fahrscheine der Passagiere überprüfen. sal

