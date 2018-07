Falsche Polizisten bringen Ältere um Geld - Gericht verhängt Strafen

Anzeige

Heidelberg.Weil sie als falsche Polizisten gutgläubige Senioren um ihr Hab und Gut gebracht haben, hat das Landgericht Heidelberg drei Männer zu Strafen verurteilt. Der für die Logistik zuständige 24-jährige Haupttäter muss wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in drei Fällen und einem Versuch dazu vier Jahre und neun Monate in Haft, wie das Gericht am Dienstag mitteilte (Az.: 3 KLs 451 Js 24612/17 jug). Ein zur Tatzeit 18 Jahre alter Mittäter bekam eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Ein zweiter Angeklagter, ebenfalls 18 Jahre alt zur Tatzeit, muss zwei Wochen in den Jugendarrest und gemeinnützige Arbeit leisten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Revision zum Bundesgerichtshof ist möglich.

Das Trio gab sich laut Gericht bei den älteren Opfern telefonisch als Polizisten aus, das deren Vermögen vor Kriminellen in Sicherheit bringen wolle. Die Männer versetzten die Senioren demnach in solche Angst um ihren Besitz, dass sie Geld von der Bank abhoben und dieses den vermeintlichen Ermittler übergaben. Auf diese Weise erbeutete die Bande laut Gericht im September 2017 bei einer 96-jährigen Frau aus Fellbach rund 258 000 Euro Bargeld und Goldbarren, die die Polizei wieder sicherstellen konnte. In zwei weiteren Fällen erschlich sich das Trio 44 000 und 29 000 Euro.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) gehen die Fallzahlen dieser Art des Trickbetrugs derzeit rasant nach oben. Im Jahr 2017 wurden demnach 1955 Fälle registriert, davon 1843 Versuche. Im Jahr 2016 waren es noch 225 Fälle, davon 182 Versuche. Der Schaden lag 2016 bei knapp 1,4 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden die Geschädigten schon um insgesamt fast 5,3 Millionen Euro gebracht. Ein LKA-Sprecher sagte: "Auch 2018 haben wir weiter steigende Fallzahlen - die allermeisten bleiben aber im Versuchsstadium stecken."