Falsche Polizisten tasten junge Frauen ab

Heidelberg.Eine 51-jährige Zeugin hat am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 10.30 Uhr drei junge Männer beobachtet, die auf einem Waldweg nahe des ISG Hotels im Stadtteil Boxberg drei junge Frauen durchsucht beziehungsweise abgetastet haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, sei eine der männlichen Personen mit einer Weste mit der Aufschrift „Polizei“ bekleidet gewesen, eine vierte Person soll die Situation mit dem Handy gefilmt haben. Offizielle polizeiliche Einsatzmaßnahmen fanden an diesem Ort zum genannten Zeitpunkt nicht statt, so die zuständige Behörde. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder zu der beschriebenen Personengruppe gehören, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

