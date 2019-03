Falscher Polizist muss fünfeinhalb Jahre in Haft

Heidelberg.Im Prozess um einen falschen Polizisten ist ein 21-Jähriger am Mittag wegen Bandenbetrugs zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, in 14 Fällen als „Läufer“ bei älteren und meist alleinstehenden Frauen die Beute abgeholt zu haben. Zuvor waren die Opfer durch Komplizen aus der Türkei zum Teil stundenlang am Telefon manipuliert worden.

Die Täter gaukelten den Frauen vor, dass Einbrecher in der Nähe seien und sie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen müssten. Aus diesem Grund kämen gleich „Kriminalbeamte“ vorbei, um Bargeld, Sparbücher, EC-Karten und Schmuck vorübergehend „zu sichern“. Der jetzt verurteilte Auszubildende soll im Frühjahr und Sommer 2018 auf diese Weise in der ganzen Region - unter anderem in Heddesheim, Viernheim und Lampertheim - betagte Opfer um Bargeld und Schmuck gebracht haben.

Die Beute der Bande, die aus mindestens zwei weiteren Komplizen bestand: Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 125.000 Euro. Ein Großteil der Beute wurde sofort in die Türkei transferiert. Der verurteilte 21-Jährige durfte sich jeweils einen Anteil in Höhe von zwanzig Prozent abzweigen. Als er in Haft kam, übernahm ein anderer seine Abhol-Aufgabe, bis die Bande zerschlagen wurde. Die Staatsanwältin hatte sechs Jahre und vier Monate Haft für den Weinheimer gefordert, sein Verteidiger hielt eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten für angemessen. (miro)