Falscher Polizist ruft 65-Jährige an

Heidelberg.Eine 65-Jährige aus Heidelberg ist am Mittwochmorgen von einem Telefonbetrüger kontaktiert worden. Nach Angaben der Polizei von gestern gab sich der Unbekannte als Polizeibeamter des Reviers Heidelberg-Mitte aus und täuschte vor, dass ein Haftbefehl gegen die Frau vorliegen würde. Er teilte ihr die Telefonnummer eines vermeintlichen Mitarbeiters des Bundeskriminalamts mit, der weitere Informationen bereithalten würde. Die Geschädigte folgte den Anweisungen des Betrügers und setzte sich mit dem vermeintlichen Mitarbeiter in Verbindung. Dieser drohte ihr an, dass sie 15 000 Euro Strafe zahlen müsse, wenn sie jemanden von dem Vorfall erzähle. Die Geschädigte informierte die Polizei. Wer ähnliche Anrufe erhielt, soll sich an die zuständige Polizei wenden. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019