Familie verletzt

An beiden Unfallautos entstand Totalschaden. Priebe

Heidelberg.Auf der L 598 sind am Samstagmittag auf Höhe des Zubringers zur B 535 zwei Fahrzeuge ineinander gekracht. Laut Polizeibericht fuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Auffahrt zur B 535 in Richtung Heidelberg-Boxberg über eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen einen auf der Abbiegespur stehenden Mercedes, in dem eine junge Familie saß.

Der 34-jährige Fahrer des Mercedes sowie die beiden Kinder im Alter von vier und sechs Jahren wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in die Chirurgie nach Heidelberg. Die 25-jährige Beifahrerin musste in den Schockraum. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, es entstand Totalschaden. Der Schaden beim BMW beläuft sich auf rund 10 000 Euro, bei dem Mercedes auf gut 15 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Abbiegespur Richtung Boxberg gesperrt, es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. pol/afs

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.02.2021