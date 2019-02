Fantasievoll aufgetischt

Heidelberg.Die gute Stube Heidelbergs, einst Ballsaal des glamourösen Grand Hotels, in dem Mark Twain, Jules Verne und Johann Wolfgang Goethe logiert haben, wird zum fantasievollen Restaurant auf Zeit: „Stories Pop-Up Kitchen“ verwöhnt bis Mitte Mai seine Gäste beim „Viergänge plus“-Menü im Spiegelsaal des Prinz Carl am Kornmarkt.

Es ist die zweite Station der „Stories“ nach dem Bahnbetriebswerk. Da kamen an 40 Terminen 3400 Gäste. „Wir haben intensiv nach einer neuen Location gesucht“, erzählt Swen Schmidt, der mit drei weiteren Geschäftsführern das neue Gastroformat und das „NEO“-Restaurant an der Halle 02 betreibt.

„Als wir bis Ende Januar keine geeignete Adresse gefunden hatten, haben wir beschlossen, es hier bei uns zu machen.“ Den Prinz Carl, der vor allem von Brautleuten gebucht wird, bewirtschaftet das Team schon länger. Der unter Denkmalschutz gestellte Spiegelsaal blieb bei dem Abbruch des Prinz-Carl-Gebäudekomplexes 1978 erhalten. Heute ist hier ein Teil der Verwaltung untergebracht. Für Bürgermeister Wolfgang Erichson der im Spiegelsaal viele Paare traut, bietet „Stories“ die Möglichkeit, wieder „ganz viele Heidelberger“ die gute Stube für sich entdecken zu lassen. Designer Wolfram Glatz vom Atelier Kontrast lässt das „Restaurant auf Zeit“ mit Kerzen-Armeen und Glitzer an seine glamouröse Geschichte erinnern.

„Wir sind kein Krimidinner, bei uns steht das Essen im Vordergrund“, betont Schmidt. Die Gäste bekommen die vier Gänge plus Zwischengänge parallel serviert und essen – klassisch oder vegetarisch – das Gleiche. Staunen wie Alice sollen sie über die Präsentation. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Der Aperitif begrüßt sie in einem „englischen Garten“. Das Menü kostet 69 Euro, mit Weinbegleitung 119 Euro. Wo Kapitel drei der „Geschichten“ weitergeschrieben wird, bleibt noch geheim. Nur so viel sei verraten: Es wird in Mannheim sein, und es wird draußen aufgetischt. miro

