Fast die Hälfte der Händler hat ein Drittel weniger Umsatz

Heidelberg.Morgens um 8 Uhr oder abends nach der Arbeit zum exklusiven privaten Shoppen in den Laden? Sich Geschenke oder Bücher aus der Fußgängerzone nach Hause liefern lassen? Mit pfiffigen Ideen versuchen die Heidelberger Einzelhändler der in der Pandemie verunsicherten Kundschaft entgegenzugehen. Die am Mittwoch von der Bundesregierung und den Ländern vorgeschlagenen neuen Corona-Einschränkungen machen die Situation der Mittelständler in der Innenstadt nicht einfacher.

47 Quadratmeter Verkaufsfläche hat der Teeladen von Susanne Schaffner in der Heidelberger Hauptstraße 56. „Da muss künftig die ganze Familie draußen vor der Tür warten, während drinnen eine Person bei ,TeeGschwender’ einkauft“, blickt Sahin Karaaslan, Vizepräsident des nordbadischen Handelsverbands, skeptisch auf die am Mittwoch von der Bundesregierung und den Ländern vorgestellten neuen Regeln bis 20. Dezember.

Der „Lockdown light“, den die Politik als Geschenk für die Händler verkauft habe, habe einen sehr bitteren Beigeschmack, weil gleichzeitig davor gewarnt werde, das Haus zu verlassen: Gut 40 Prozent der Händler meldeten mindestens 30 Prozent Umsatzeinbußen im November. Dabei müsste nun doch eigentlich der Speck fürs Frühjahr „angefuttert“ werden: „Im Januar wird die neue Ware eingekauft, da müssen die Händler liquide sein.“

Nur ein Drittel mit Onlineshop

Es sei ein sehr schwieriges Jahr für den stationären Einzelhandel – speziell für jene Geschäfte, die die Innenstädte prägen wie etwa Anbieter von Bekleidung, Schuhen, Schmuck und Uhren, weiß Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Zwei Drittel der Heidelberger Einzelhändler verkauft ausschließlich direkt im Laden, das andere Drittel betreut parallel auch einen Onlineshop. Die Stimmung ihrer Kunden beschreiben 55 Prozent der Händler als „mittelmäßig“, 21 Prozent sogar als „schlecht“. Weil die Gastronomie geschlossen sei, fehle Einkaufsflair.

Doch statt Schwarzzusehen möchten die Einzelhändler lieber ihre Kunden mit Kreativität bei Laune halten. „Wir denken über einen Teeausschank für diejenigen nach, die in der Schlange vor dem Geschäft warten müssen“, sagt Schaffner. Die städtische Wirtschaftsförderung hat sich ein Bonbon für die Läden einfallen lassen: Ab 1. Dezember bekommt jeder Heidelberger über 16 Jahren einen „Dankeschein. 130 000 Stück werden verschickt, berichtet Matthias Friedrich vom Amt für Wirtschaftsförderung. Die „Dankescheine“ können als Signal der Solidarität beim Lieblingsladen oder dem Lieblingsdienstleister abgegeben werden. Die Geschäftsleute präsentieren sich auf der Internetseite „vielmehr.heidelberg.de“ als „Dankstelle“ und erhalten pro „Dankeschein“ von der Stadt zehn Euro.

Zweifel an Praxistauglichkeit

Kopfschütteln auch bei Karaaslan zu den am Mittwoch vorgestellten neuen Corona-Schutzregeln im Einzelhandel. „Gerade vor Weihnachten möchten die Menschen viel einkaugen, zumal Essengehen gerade auch nicht möglich ist“, weiß der Inhaber mehrerer Supermärkte. „Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das mit 25 Quadratmetern pro Kunde in der Praxis werden soll, wenn erst am 20. Dezember wieder gelockert wird“, fügt er nachdenklich hinzu. „Unverhältnismäßig“ seien die Regeln aus seiner Sicht.

