Fast die Hälfte der Heidelberger Händler hat ein Drittel weniger Umsatz

Heidelberg.Morgens um 8 Uhr oder abends nach der Arbeit zum exklusiven privaten Shoppen in den Laden? Sich Geschenke oder Bücher aus der Fußgängerzone nach Hause liefern lassen? Mit pfiffigen Ideen versuchen die Heidelberger Einzelhändler der in der Pandemie verunsicherten Kundschaft entgegenzugehen. Die am Mittwoch von der Bundesregierung und den Ländern vorgeschlagenen neuen Corona-Einschränkungen

...