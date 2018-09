„Fast ein bisschen spektakulär“

Heidelberg.Eigentlich hatte sich die Bau & Servicegesellschaft (BSG) eine witzige Choreografie für den Spatenstich ausgedacht. Weil Heidelbergs Profi- und Breitensportler bald eine neue Heimat finden werden, wollte das städtische Unternehmen die Rollen vertauschen. Die Sportler sollten den Sand schaufeln, während sich die offiziellen Vertreter in sportlichen Aktivitäten üben sollten. Aber dann dauerten die offiziellen Reden doch zu lange. Gerade als die Ausführenden zur Tat schreiten wollten, öffnete der Himmel seine Schleusen und die Spatenstecher samt Sportlern mussten während des kräftigen Regenschauers unterm Zeltdach improvisieren.

Der guten Sache tat das freilich keinen Abbruch. Fällt damit doch der Startschuss zu einem weiteren Heidelberger Großprojekt, das die größte Not der Sportvereine lindern hilft. Peter Bresinski, als Geschäftsführer der stadteigenen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) und deren Tochter Bau- und Servicegesellschaft (BSG) der Bauherr des Projekts, wagte die optimistische Prognose: „Im Dezember 2019 werden wir die Halle fertiggestellt haben und übergeben können.“

260 Tage für Schulen und Vereine

Für rund 28 Millionen Euro entsteht am Rande des künftigen Heidelberg Innovation Parks (HIP) auf dem Gelände der ehemaligen Patton-Kaserne die neue Wirkungsstätte für Sportvereine und Schüler. Insgesamt sind 260 Tage im Jahr für Schul- und Vereinssport vorgesehen. Doch die Multifunktionshalle wird noch mehr können: Mit rund 5000 Zuschauerplätzen ausgestattet, bietet sie den Basketballern der MLP Academics und den Rhein-Neckar-Löwen Platz für deren Heimspiele. Außerdem können hier auch Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Dafür wird der Sportboden eigens abgedeckt.

„Rund 44 000 Sportler sind in 120 Vereinen in Heidelberg organisiert. Die brauchen ein Zuhause“, rechnete Oberbürgermeister Eckart Würzner vor. Dass die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die Halle außerdem für ihre Heimspiele nutzen, findet der Verwaltungschef eine „hervorragende Ergänzung“ zur SAP-Arena. Die steht bei Terminkollisionen nicht immer zur Verfügung. Außerdem verlören sich 3000 Zuschauer bei weniger zugkräftigen Spielen in der großen Halle auf dem Mannheimer Mühlfeld. Die neue Heidelberger Halle könne dagegen den stimmungsvolleren Rahmen für solche Spiele bieten. Und wenn die MLP Academics in die Bundesliga aufsteigen, werde dies auch noch mehr Zuschauer in die Halle ziehen, so Würzner.

Die Halle sei einer der größten Erfolge des Heidelberger Bündnisses für Sport, sagte dessen Sprecher Peter Schlör. Da Heidelberg ja nun kürzlich ganz offiziell die 160 000-Einwohner-Marke überschritten habe, sei somit auch der Bedarf an Sportstätten gestiegen. Schlör plädierte eindringlich dafür, dass gerade eine Stadt wie Heidelberg sowohl in Kultur und Wissenschaft als auch in den Sport investieren müsse – „und zwar auf Augenhöhe“. Die Halle sei ja ein Musterbeispiel, wie Sport und Kultur ein gutes Miteinander erleben könnten.

Renommierte Firma

Bauen wird die Halle die Firma BAM Sports GmbH. Das Unternehmen, das seinen deutschen Sitz in Düsseldorf hat, ist ein Spezialist für Multifunktionshallen, Stadien und Arenen. Zu seinen Referenzen zählt es beispielsweise das Bundesliga-Stadion von Mainz 05, die Schwalbe-Arena in Gummersbach und das FNB Stadium, das für die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Johannesburg gebaut wurde.

Die Halle wird übrigens ein Plus-Energie-Gebäude mit einer optimierten Wärmedämmung sein. Sie wird also mehr Strom produzieren, als sie verbraucht. Und von der Optik werden sich an der Hallenfassade die Werkstoffe Glas und Metall abwechseln. „Das sieht fast ein bisschen spektakulär aus“, findet BSG-Chef Peter Bresinski.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018