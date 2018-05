Faszination Feuerwehr anfachen

Anzeige

Heidelberg.Er gilt als „Vater der Freiwilligen Feuerwehren“, wurde in Feudenheim geboren und gründete 1842 in der Heidelberger Altstadt eine Firma, in der er Pumpen und Löschsysteme zusammenschrauben ließ. Damit hatte er weltweit Erfolg. Am 5. Mai wäre Carl Metz 200 Jahre alt geworden. Mitte Juli erinnert das Landesfeuerwehrfest daran. Vom 14. bis 22. Juli stehen – über das Stadtgebiet verteilt und in der Region – Nostalgie-Fahrten mit Feuerwehr-Oldtimern genauso auf dem Programm wie Vorführungen modernster Löschtechnik. Zum vorhergehenden Landesfeuerwehrtag in Stuttgart kamen vor fünf Jahren 80 000 Besucher – etwa so viele sollen es diesmal in Heidelberg auch werden.

Brandschutz, Einsätze bei Veranstaltungen, Hilfe bei Unfällen und Unwettern: Über das Löschen von Feuer hinaus haben die Wehren viele Aufgaben zu erledigen. „Wir möchten unser gesamtes Aufgabenspektrum zeigen“, erklärt Gerd Zimmermann, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes, gestern bei der Vorstellung des Programms im Heidelberger Rathaus. Die B 37 werde am Sonntag, 22. Juli, zwischen Stadthalle und Karlstor für den Autoverkehr gesperrt. So entsteht Platz für Infostände und Gerätschaft, mit denen die Feuerwehren ihre Arbeit anschaulich machen wollen, ergänzt Georg Belge, der die hauptamtliche Wehr in der Stadt leitet. 112 Berufsfeuerwehrangehörige kümmern sich mit 300 Ehrenamtlichen in acht Abteilungen um die Sicherheit der Bürger. „In allen Stadtteilen haben wir Jugendfeuerwehren für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren, in fünf Stadtteilen gibt es Kinderfeuerwehren für Schüler ab sechs Jahren“, verweist Belge stolz auf die Nachwuchsförderung.

Landesfeuerwehrtag Der Landesfeuerwehrtag findet alle fünf Jahre statt – die zwölfte Auflage vom 14. bis 22. Juli in Heidelberg. Zum Auftakt rollen am 14. Juli historische Feuerwehrfahrzeuge in der Altstadt vor – in den folgenden Tagen sind sie in der Region unterwegs. Am Wochenende 20. bis 22. Juli gibt es auf das gesamte Stadtgebiet verteilt Symposien, Fahrzeug- und Leistungsschauen, Konzerte und einen Feuerwehr-Duathlon. Auf dem Airfield im Pfaffengrund gibt es eine Messe mit 70 Ausstellern. www.heidelberg.de/feuerwehr, www.landesfeuerwehrtag-bw.de.

Demografische Sorgen

Denn auch das ist ein Aspekt der Großveranstaltung: „Wir müssen uns ständig aktiv um Nachwuchsförderung bemühen“, weiß Zimmermann. Schon aus demografischen Gründen: Den Feuerwehren gingen in den kommenden Jahren 20 bis 40 Prozent ihrer Aktiven verloren, weil die geburtenstarken Jahrgänge nun ins Rentenalter vorrücken. Mit 65 Jahren scheiden die Mitglieder aus den aktiven Wehren aus. Veränderungen im Berufsleben seien der Grund, dass gerade in ländlichen Gebieten nicht mehr jede Wehr immer schnell die erforderliche Einsatzstärke finde, berichtet der Landesgeschäftsführer von „Doppelmitgliedschaften“, bei denen die Freiwilligen sowohl am Wohn- als auch am Arbeitsort mit Piepsern ausgestattet werden. Bei den Arbeitgebern für Verständnis zu sorgen sei ebenfalls Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit der Wehr. 97 Prozent der Brandschützer leisteten diesen Dienst in der Gesellschaft auf ehrenamtlicher Basis. Nur in Städten ab 100 000 Einwohnern unterstützen sie Berufsfeuerwehren.