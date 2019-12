Feiernde werfen mit Bierkrügen

Heidelberg.Eine Feier im Haus einer Studentenverbindung ist in der Heidelberger Altstadt aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass Feiernde zunächst am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr von einem Balkon des Hauses in der Hauptstraße zwei Glasbierkrüge in Richtung eines Passanten geworfen hatten. Dabei verfehlten die Geschosse den 22-Jährigen, der auf dem Weg zum Karlstorbahnhof war, nur knapp und zerbarsten neben ihm auf dem Straßenpflaster.

Gäste beleidigen Beamte

Als ein Streifenwagen vor Ort eintraf, versammelten sich mehrere Besucher der Party vor dem Haus. Der Polizei zufolge versuchten sie, die Beamten an ihrer Arbeit zu hindern. Acht Streifenwagenbesatzungen seien nötig gewesen, um die Situation zu beruhigen. Im Einsatz waren auch Polizisten, die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft in der Altstadt unterwegs waren.

Die Polizei nahm die Personalien von insgesamt 25 Personen auf. Dabei beleidigten ein 27-Jähriger sowie ein 62-Jähriger die Beamten. Das Revier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. fab

