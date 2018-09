Fenster aufgebrochen

Wiesloch.Bislang noch unbekannte Täter sind in die Zulassungsstelle im Adelsförsterpfad eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hätten die Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 3 und 4 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen und sich somit Zugang zum Eingangsbereich der Behörde verschafft. Dort brachen die Diebe den Kassenautomaten auf und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Versuche, den neben dem Haupteingang stehenden Parkautomaten ebenfalls aufzubrechen, misslangen nach Angaben der Polizei jedoch.

Erst in der vergangenen Woche hatte es ebenfalls einen Einbruch in die Zulassungsstelle in der Röntgenstraße gegeben. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang existiert, ist noch unklar und sei nach Polizeiangaben nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222/57090 zu melden. pol/seko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018