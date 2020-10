FensterLunch zum Thema Design

Heidelberg.Rund um das Thema Design geht es am Mittwoch, 14. Oktober, beim FensterLunch in Heidelberg. Wie die Stadt und Breidenbach mitteilten, nehme die Designwirtschaft mit mehr als 160 Betrieben im Stadtgebiet den höchsten Marktanteil innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft ein. Also ist es naheliegend, dass sich der 32. FensterLunch am FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage mit dieser Branche befasst. Passend zum Thema zeigt Möbeldesigner Daniel Gaspers von 12.30 Uhr bis 14 Uhr einige seiner Unikate.

